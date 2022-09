Sorpresa Falcao, svelato il motivo della sua visita ad Ancelotti

Un incontro tra vecchi amici, ma non soltanto. Ieri, a Madrid, Paulo Roberto Falcao ha fatto visita a Carlo Ancelotti , allenatore del Real, nel centro sportivo dei Blancos. Il Divino e il tecnico emiliano si conoscono da oltre quarant'anni, compagni di squadra nella Roma tra il 1980 e il 1985, nonché protagonisti dello scudetto giallorosso nel 1983, agli ordini di Nils Liedholm: "Ho sempre avuto la voglia di tenermi aggiornato su ciò che accade nel calcio in Brasile e nel mondo. Sto facendo uno scambio professionale, come ho sempre fatto da allenatore, per scambiare esperienze con grandi icone, amici e protagonisti di questo sport", ha scritto l'ex centrocampista brasiliano su Instagram a proposito della chiacchierata con Ancelotti.

La storia di Falcao allenatore

Falcao fa proprio sul serio, perché a 69 anni vuole trovare una panchina per tornare a fare l'allenatore. In passato l'ex campione della Roma ha guidato la nazionale brasiliana, lanciando tanti giocatori (tra i quali Cafu) che poi vinsero il Mondiale nel 1994. Poi ha avuto esperienze con l'America, in Messico, sulla panchina della nazionale giapponese, con i brasiliani del Bahia e dello Sport Recife. In due occasioni ha guidato anche il "suo" Internacional: proprio con la squadra che l'aveva lanciato da calciatore, Falcao ha vissuto la sua ultima avventura da tecnico, oltre 6 anni fa. Nonostante qualche fallimento ed esperienze da allenatore durate mai più di una stagione, Falcao ci riprova: i consigli di un vincente come Ancelotti, sicuramente, gli torneranno utili.