Roma più fresca: bonus da sfruttare

In partenza la sfida di San Siro è indecifrabile. Motivo per cui va catalogata come scivolosa, senza alcun riferimento al meteo (sembra da escludere, nel pomeriggio, la pioggia). Sia l’Inter che la Roma arrivano alla partita dopo una frenata: sconfitta nerazzurra a Udine e giallorossa all’Olimpico con l’Atalanta. Pesante, non solo per la classifica, il ko di Inzaghi , con altre 3 reti subite; immeritato quello di Mourinho per l’abbondanza delle occasioni create (e sprecate, però). Lo scontro diretto di Milano, dunque, diventa il primo vero esame stagionale per entrambe le squadre.

L’Inter di questi tempi, considerando pure le aspettative del club e della tifoseria, sembra messa peggio, nonostante sia data favorita dai bookmakers. Un punto in meno della rivale di giornata e una situazione societaria e tecnica delicata. La Roma, invece, ancora cerca la continuità che è mancata dall’inizio del torneo: già tre le sconfitte in nove match, contando anche l’Europa League e la sbandata in Bulgaria. E, come se non bastasse, è chiamata anche a invertire il trend contro le big: i giallorossi sono spesso piccoli contro le grandi. A ognuno le sue grane, insomma. Simone e José le conoscono. La sosta è servita loro per studiare come risolverle.

Così ogni aspetto si può rivelare decisivo in una gara che dovrebbe essere equilibrata. Tattico, psicologico e, mai come in questo caso, fisico. L’Inter ha la rosa migliore, ma conta pure le assenze più pesanti: Brozovic e Lukaku. Forfait che peseranno, almeno quanto la stanchezza e la brillantezza del gruppo nerazzurro, in parte fiaccato dagli ultimi impegni delle nazionali. Martedì a San Siro è atteso il Barcellona, partita fondamentale per il percorso in Champions. Inzaghi dovrà valutare bene su chi puntare pensando alla tappa in coppa.

Inter-Roma, la formazione di Inzaghi