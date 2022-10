Inter-Roma diretta 1-1: strepitoso gol di Dybala

Big match dell'ottava giornata di campionato, l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho si sfidano a San Siro alla ricerca di un risultato positivo dopo le sconfitte nell'ultima partita rispettivamente contro Udinese e Atalanta. La Roma, senza lo Special One in panchina, deve dare una scossa al suo campionato e vincere il primo scontro diretto stagionale. L'Inter è alla ricerca di equilibrio e stabilità dopo i tre passi falsi in questo avvio di campionato.

Le parole del general manager giallorosso nel pre partita: “Dobbiamo sfruttare le opportunità, ogni partita vale tre punti e poi giocare in questo stadio contro l’Inter è molto difficile. Quando sono arrivato si diceva che non si batteva l’Atalanta, si perdevano i derby e questo è cambiato. Proveremo a vincere”. LEGGI TUTTO

Fischio d'inizio del match: primo pallone giocato dall'Inter che cerca subito di attaccare la porta giallorossa. Roma in maglia bianca e calzettoni rossi, divisa tradizionale invece per i nerazzurri.

Subito Inter pericolosa e in pressing sulla difesa giallorossa. Calcio di punizione per i nerazzurri dalla destra, colpo di testa in torsione di Lautaro Martinez , ma preda facile di Rui Patricio che blocca al centro della porta.

Rete dell'Inter realizzato dall'ex della partita Dzeko . Girata in area di rigore, ma Massa dopo il consulto del Var fischia il fuorigioco per posizione irregolare del bosniaco.

La Roma alla ricerca di spazi per costruire l'azione. Tanto possesso palla e palloni orizzontali , ma l'Inter chiude bene gli spazi e copre i due centrocampisti giallorossi per evitare la costruzione dal basso. Nerazzurri col baricentro alto , possesso palla sterile della Roma.

17:15

Roma, Abraham regolarmente in panchina

Mossa a sorpresa di José Mourinho che ha deciso di non schierare titolare Tammy Abraham favorendo il tridente leggero con Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Dybala. Una sclta tecnica, il centravanti inglese è infatti regolarmente in panchina e a disposizione del tecnico.

17:00

Inter-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Abraham

Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez.

Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Onana, Botis, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Darmian, Mkhitaryan, Gagliardini, Gosens, V. Carboni, Correa.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini; Zaniolo, Dybala.

Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Bove, Celik, Camara, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy, Abraham.

16:35

Roma con il jolly Belotti

La Roma cerca la vittoria a San Siro contro l'Inter che manca dal 2017. Mourinho può affidarsi al jolly Belotti: il Gallo ha infatti realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, tutti allo stadio Meazza. Dal 2016 Belotti è il giocatore che ha segnato più reti in trasferta contro i nerazzurri in campionato.

16:30

Roma, la vittoria con l'Inter al Meazza manca da cinque anni

La Roma cercherà di vincere la sfida contro l'Inter non solo per conquistare tre punti importantissimi per la classifica, ma anche per sfatare il tabù San Siro. I giallorossi infatti non vincono in trasferta contro l'Inter dal 26 febbraio 2017, dalla vittoria per 3-1 con la doppietta di Nainggolan e il gol di Perotti.

16:15

Dove vedere Inter-Roma in tv

La partita di questo pomeriggio tra Inter e Roma sarà visibile sulla piattaforma Dazn o in alternativa sul canale di Sky 214 "Zona Dazn", tramite l'app presente su Sky Q. Sarà inoltre possibile seguire la diretta della partita sul nostro sito, corrieredellosport.it. Calcio d'inizio alle 18.

16:00

Inter-Roma, il Meazza tutto esaurito

Saranno circa 75mila gli spettatori che questo pomeriggio assisteranno al Meazza al match tra Inter-Roma. Tutto esaurito a San Siro, compreso il settore ospiti dedicato ai romanisti, in 4mila in trasferta per sostenere la squadra di Mourinho.

"In virtù della straordinaria affluenza l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 16", ha spiegato il club nerazzurro, in una nota.

Milano - Stadio Meazza