Tiago Pinto: "Roma motivata, vogliamo vincere. Spalletti ha ragione"

ROMA - La Roma sfida l'Inter a San Siro nel big match dell'ottava giornata di campionato. Senza José Mourinho , squalificato dopo l'espulsione rimediata nella precedente sfida contro l'Atalanta, i giallorossi puntano un risultato positivo per riprendere la marcia alle prime posizioni della classifica . A pochi minuti dal fischio d'inizio del match il gm Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida.

Come avete lavorato durante la pausa?

“Una partita così è sempre importante, abbiamo avuto una pausa con i giocatori impegnati con le nazionali. Siamo motivati per questa partita, inizia un percorso di 12 partite in 40 giorni, è un bell’ambiente per iniziare questo percorso”.

Si aspettava questo avvio di campionato o qualcosa di diverso?

“Noi che facciamo sport speriamo sempre di vincere ogni gara, poi le cose cambiano. Anche a fine mercato ho sempre detto che il calcio non è solo aggiungere giocatori, il mercato influisce il 20% perché poi serve lavoro quotidiano. Come ha detto Spalletti ieri, non si assegnano scudetti a settembre-ottobre”.

Dà fastidio il fatto che la Roma faccia fatica con le big?

“Dobbiamo sfruttare le opportunità, ogni partita vale tre punti e poi giocare in questo stadio contro l’Inter è molto difficile. Quando sono arrivato si diceva che non si batteva l’Atalanta, si perdevano i derby e questo è cambiato. Proveremo a vincere”.