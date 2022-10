La Dybala Mask accende Inter-Roma: lo sfottò tra tifosi al Meazza è virale

Paulo Dybala si è preso i riflettori dello stadio Meazza con un gol straordinario. L'argentino ha realizzato l'1-1 contro l'Inter su cross di Spinazzola, colpendo al volo il pallone e battendo Handanovic proprio sul suo palo. Prima di uscire all'inizio del secondo tempo, l'attaccante della Roma ha fatto impazzire i tifosi giallorossi accorsi a Milano per vederlo in campo. In particolare, ha fatto in breve il giro dei social un divertente siparietto catturato dalle telecamere in diretta sugli spalti di San Siro. Il tifo unisce, a volte anche sostenitori di squadre diverse. È quello che è successo in tribuna al Meazza, con due tifosi, uno della Roma e uno dell'Inter, protagonisti assoluti. Al gol di Dybala, il primo non ha resistito a esultare senza freni con la caratteristica Dybala Mask, il tutto proprio di fronte all'amico di fede opposta che invece manteneva lo sguardo perso e un po' sconsolato. Il simpatico sfottò è diventato subito virale sul web, scatenando il divertimento degli utenti che lo hanno commentato in massa.