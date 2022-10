Dybala infortunato e costretto ad uscire: San Siro lo fischia

ROMA - Cinquantotto minuti strepitosi per Paulo Dybala, migliore in campo della Roma nella sfida a San Siro contro l'Inter. Quella che sarebbe potuta essere la sua attuale squadra se Marotta non avesse decidso di abbandonare la trattativa per puntare sul ritorno di Lukaku. Se lo gode la Roma che ha potuto festeggiare la sua bellissima rete al volo che ha battuto Handanovic. Al 58' Foti (e Mourinho) ha deciso di sostituire la Joya (non ancora al meglio fisicamente) per far entrare Tammy Abraham: fischi dei tifosi interisti a San Siro, cori invece dal settore ospiti della Roma che ormai ha un nuovo idolo nell'argentino.