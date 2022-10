Dybala si prende la rivincita: ecco i suoi numeri speciali contro l'Inter

Paulo Dybala ha compiuto la sua missione a San Siro. Farsi rimpiangere dai tifosi dell’Inter. Davanti a Marotta, Steven Zhang e 70 mila spettatori, la Joya ha segnato con una delle sue magie. Anche Mourinho, squalificato, si è goduto la prodezza del suo gioiello in tv dentro il pullman. Non è stato un gol come tutti gli altri per l’argentino, che voleva prendersi la rivincita sulla squadra che lo aveva sedotto e abbandonato, preferendo puntare tutto su Lukaku. L’Inter è una delle vittime preferite di Dybala, che ha segnato in quattro delle ultime cinque partite di campionato contro i nerazzurri. Dalla stagione 2019/20, l’argentino ha segnato quattro gol all’Inter: nessuno ha fatto meglio di lui. Nella sua prima stagione con la Roma, è già arrivato a quota 4 reti in otto partite, cui vanno aggiunti due assist. Un’ottima partenza per la Joya che ha saltato buona parte del precampionato e ha dovuto lavorare sodo per recuperare la forma. Dopo aver saltato la partita contro l’Atalanta, si è ripreso la scena con l’Inter. Al 58’ ha alzato bandiera bianca per un lieve affaticamento, ma non è niente che possa rovinare la festa.