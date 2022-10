ROMA - Primo passo importante sul progetto stadio della Roma. Domani alle 12 la dirigenza giallorossa, rappresentata per l'occasione dal Ceo Pietro Berardi, consegnerà in Campidoglio lo studio di fattibilità dell'impianto. L'area scelta per il nuovo impianto è quella di Pietralata indicata come location ideale sia dal Comune di Roma che dai Friedkin.