Roma, mago Mourinho: così sorprende gli avversari

ROMA - Per dieci giorni ci siamo solo chiesti se Dybala avrebbe giocato. Forse però non avevamo compreso che il dubbio per José Mourinho non è mai esistito. Attraverso i contatti, la diplomazia, il savoir-faire, alla Roma erano arrivate ampie rassicurazioni dalla nazionale argentina: nessuno, nell’interesse collettivo, avrebbe rischiato i muscoli della Joya per un’amichevole promozionale contro la Giamaica dall’altra parte del mondo. E così Mourinho, sollevato dalle sue certezze, ha potuto dedicarsi a una mossa che ha disorientato l’Inter: fuori il centravanti inceppato, Abraham, fuori tutti i centravanti anzi, per cercare un attacco mobile e imprevedibile senza perdere la solidità difensiva. Non è stata una bocciatura per i Quattro Meravigliosi, tantomeno per il pupillo Tammy, ma una strategia finalizzata a vincere la partita. Alla fine il piano perfetto, sorprendendo Inzaghi, ha prodotto il risultato sperato, anche se ha avuto bisogno di un aggiustamento in corsa: la Roma ha segnato il gol del 2-1 quando Dybala era già uscito, con il ripristino della formula classica.

Roma, l'orgoglio di Mourinho Dal pullman della squadra, il posto scelto per assistere alla sfida, Mourinho si è catapultato negli spogliatoi per applaudire la squadra. Proprio a San Siro, contro l’Inter, si era lasciato andare qualche mese fa a un duro sfogo contro i giocatori, accusati di scarsa personalità. Sabato invece li ha ringraziati, sottolineando che la nuova Roma ha «grandi palle» perché riesce a lottare e a soffrire con l’atteggiamento corretto. Adesso il rischio è pensare che la strada sia in discesa, che battere l’Inter sia il passepartout psicologico per battere chiunque altro. Ma Mourinho insisterà proprio su questo elemento, la mentalità. Per diventare vincenti bisogna dimenticare velocemente il passato per concentrarsi sul presente, che nella fattispecie si chiama Betis: giovedì all’Olimpico, con il solito pienone, la Roma si gioca moltissimo in Europa.