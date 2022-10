Dybala insultato a San Siro: la reazione fa impazzire i tifosi della Roma

È una delle stagioni migliori per Paulo Dybala da quando è arrivato in Italia. Quattro gol in campionato, cinque compresa l’Europa League, con due assist nelle nove presenze complessive rappresentano un inizio di stagione da sogno per l'argentino, arrivato a vestire la maglia della Roma in estate. Il campione ex Juve è stato protagonista assoluto anche del big match contro i nerazzurri, scatenando i tifosi ancora delusi per il suo mancato arrivo all'ombra della Madonnina. Sui social è diventato virale un video in cui l'attaccante giallorosso viene insultato pesantemente dalla tribuna di San Siro: ma è la sua reazione a far impazzire i fan.