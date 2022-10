Roma, Moratti 'smaschera' Mourinho: "Scudetto? Non lo ha in mente..."

ROMA - "Mourinho può vincere lo scudetto? Non è facile. Anche se tenterà di fare il massimo possibile". Così Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, intervenuto nella prima puntata della nuova stagione di "La politica nel pallone" su Gr Parlamento dopo il pesantissimo successo a San Siro della Roma contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. L'ex numero uno interista aggiunge: "Ora non ha in mente di vincerlo. Col passare del tempo potrà arrivare a lottare per il tricolore". Sempre in tema di ex allenatori interisti, Moratti elogia Antonio Conte per il quale utilizza solo parole al miele: "E' stato eccezionale, lo dimostra ancora adesso. L'Inter lo ha apprezzato. Ha fatto in modo che tutta la squadra giocasse per lui, ha un carattere fortissimo. Questo non toglie che un allenatore con un carattere diverso non possa vincere. Inzaghi ha delle doti che possono metterlo in condizione di vincere". La 'sua' Inter sta attraversando un periodo di profonda crisi: "Tutta la società sta passando un momento difficile", sottolinea l'ex numero uno nerazzurro che poi aggiunge: "L'importante è che non sia un alibi per i giocatori".