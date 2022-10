Totti, spettacolo e magie nella prima a calciotto: i gol sono incredibili

ROMA - C'è poco da dire, anche a 46 anni quando si parla di Totti si parla di spettacolo. L'ex capitano della Roma questa sera ha fatto il suo esordio stagionale nel campionato di calcio a otto con la sua squadra, la Totti Soccer Weese. E anche stavolta ha illuminato il campo e ha dato spettacolo con colpi di classe, magie e - soprattutto - i gol. Un Totti magnifico, tirato a lucido fisicamente e che aveva tanta voglia di scendere in campo per dimenticare i problemi che in questo momento stanno coinvolgendo la sua vita privata.