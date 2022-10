Pellegrini, la notizia che fa sorridere i tifosi della Roma

ROMA - Allora anche gli scettici sono stati accontentati. Lorenzo Pellegrini, che aveva lasciato la Nazionale dopo il consulto con i medici e d’accordo con Mancini, non era un malato immaginario. Dopo aver stretto i denti per recuperare in vista della partita di Milano, il capitano si è dovuto fermare di nuovo. Ancora per un risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra. Le sue condizioni non erano ottimali, così come non lo erano quando era rimasto in campo contro l’Atalanta per aiutare la squadra che stava perdendo. Pellegrini non si tira mai indietro, ma contro l’Inter nel secondo tempo è stato costretto a uscire per il solito problema muscolare, lo stesso che lo aveva costretto a saltare i due impegni della Nazionale contro Inghilterra e Ungheria. Il nuovo riacutizzarsi del fastidio al flessore accusato a San Siro lo ha costretto ieri a sottoporsi a esami strumentali specifici. Fortunatamente sembra scongiurata una lesione, ma il giocatore andrà monitorato nei prossimi giorni e già da ora sembra difficile la sua presenza giovedì contro il Betis Siviglia, anche se è una partita molto importante per la Roma. Mourinho lo vorrebbe in campo, Pellegrini sarebbe disposto nuovamente a sacrificarsi per la squadra, ma questo infortunio va gestito, per evitare un’assenza più lunga. Meglio optare per la prudenza, tanto che il capitano potrebbe restare a riposo anche domenica contro il Lecce. Mourinho lo ha sempre detto, ne vorrebbe avere tre di Pellegrini, uno per reparto, quindi meglio tenerlo a riposo per poi averlo recuperato per il tour de force da qui alla sosta per il Mondiale.