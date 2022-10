Roma, chi è l'astro nascente della Primavera che piace a Mourinho

ROMA - Un predestinato. Abituato a bruciare le tappe. Luigi Cherubini è uno dei veterani del nuovo corso della Primavera anche se non fa parte del circolo dei fuoriquota. Attaccante esterno, brevilineo, dotato di una discreta forza, a molti ricorda Matteo Politano per velocità, tecnica e fiuto del gol. Teoricamente può giocare anche da trequartista e da punta centrale, ma lì sulla sinistra sembra stare nel suo habitat naturale. Due giorni fa ha segnato la rete del momentaneo vantaggio contro l’Empoli con una scivolata a porta vuota che è un mix di grinta e voglia di non arrendersi. La vittoria alla fine non è arrivata, ma il numero 7 ha dimostrato ancora una volta di essere un’arma in più, uno che può fare la differenza in Primavera. Tra i 2004 della rosa di Federico Guidi, Cherubini è tra quelli con più presenze: gli stanno davanti a livello di gettoni solamente Faticanti, Missori e Pagano. Come altri suoi compagni si è allenato diverse volte agli ordini di Mourinho ma non è ancora stato convocato tra i grandi.