ROMA - Lorenzo Pellegrini non ce la fa. Come anticipato sul Corriere dello Sport-Stadio, il capitano della Roma non sarà a disposizione di Mourinho per la sfida di domani sera contro il Real Betis. Il risentimento al flessore della gamba sinistra avvertito durante la gara contro l'Inter lo ha tenuto fermo negli ultimi giorni e così è stato anche oggi nell'allenamento di rifinitura. Pellegrini ha svolto lavoro individuale e tornerà a disposizione per la gara di domenica sera contro il Lecce.