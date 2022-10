Roma, lo stadio è una sfida per tutta la città

Si stanno tutti svegliando i giocatori della Roma. Zaniolo ha detto a Mourinho che firmerà fino al 2027. Dybala parla molto della sua presenza nella Roma ma anche, evidentemente, dei risultati. Bisogna stare attenti, l’ho scritto già altre volte, a non montarsi la testa altrimenti i risultati cambiano. Devo ammettere che mi piace molto l’idea dei Friedkin di avere uno stadio da 65mila presenze. A Roma si parla da anni di questo stadio e mi par di capire che l’Amministratore delegato della società sia riuscito nell’intento. Complimenti.

Berardi, Amministratore della Roma, ha dichiarato: «Stadio per la città. Da vivere tutta la settimana». Credo che questo sia importante. Prendiamo ad esempio alcuni stadi inglesi intorno ai quali c’è di tutto e di più: ristoranti, negozi eccetera. Per la zona di Roma dove dovrebbe sorgere lo stadio sarebbe indubitabilmente una boccata di ossigeno. Ma anche di soddisfazione, in faccia a tutti quelli che dicono che a Roma si dicono le cose ma non si fanno.