La Roma di Dybala sfida il Betis: tutte le novità sulla partita di Europa League

ROMA - Senza Lorenzo Pellegrini ma con un Paulo Dybala in forma smagliante. La Roma questa sera alle 21 sfida il Betis Siviglia per cercare la seconda vittoria consecutiva in Europa League e agganciare ghli spagnoli al primo posto del girone. Mourinho si affiderà alla formazione titolare per evitare distrazioni e cercare i tre punti importantissimi per il cammino europeo.

Non ci sarà Pellegrini, ancora fermo per l'affaticamento al flessore, che tornerà probabilmente a disposizione per lòa gara di domenica sera contro il Lecce. Senza il capitano della Roma, José Mourinho si affiderà a Dybala, il grande trascinatore della squadra in questo avvio di stagione. Non ci saranno invece stravolgimenti per quanto riguarda la difesa: Mancini-Smalling-Ibanez è il terzetto titolare che difenderà la porta di Rui Patricio.

La Roma viene dal grande successo a San Siro contro l'Inter che martedì sera ha battuto il Barcellona 1-0 in Champions League. Domenica, come detto, Mourinho affronterà il Lecce e lì potrà pensare a qualche altra rotazione per far riposare quei giocatori che fin qui hanno giocato tante partite e a distanza ravvicinata.

Roma-Betis Siviglia: le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala; Belotti, Zaniolo.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Camara, Bove, Spinazzola, Shomurodov, Abraham, El Shaarawy.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; William C, Rodriguez; Joaquin, Fekir, Canales; Iglesias.

Allenatore: Pellegrini.

A disposizione: Rui Silva, Raul Garcia, Ruiz, Gonzalez, Akouokou, Luiz Enrique, Guardado, Rodri, W. Josè, Alex Moreno, Delgado.

ARBITRO: Jug (Slovenia).

ASSISTENTI: Zunic-Vidali (Slovenia).

IV UOMO: Smajc (Slovenia).

VAR: Van Boekel (Olanda).