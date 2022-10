Roma-Betis diretta: ora LIVE la partita di oggi

20:30

Tiago Pinto sul rinnovo di Zaniolo

Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky parlando del rinnovo di Zaniolo: "Nicolò è importante per noi, a tempo debito si saprà tutto, ma oggi è importante concentrarci sulla gara. Spero che Nico ci aiuti a vincere" Leggi tutto

20:15

Zaniolo: "È una gioia giocare con Dybala"

Prima dell'inizio del match Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky: "I tifosi ci danno sempre una grossa mano e oggi vogliamo conquistare i tre punti importantissimi. Dybala è un campione, è una gioia dividere il reparto offensivo con lui"

19:45

Roma-Betis, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Camara, Bove, Spinazzola, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guardado, Rodriguez; Joaquin, Fekir, Canales; William José.

Allenatore: Pellegrini.

A disposizione: Rui Silva, Raul Garcia, Ruiz, Gonzalez, Akouokou, Luiz Enrique, William, Rodri, Iglesias, Alex Moreno, Delgado. 10:35 La Roma arriva all'Olimpico Il pullman giallorosso è appena arrivato allo stadio accolto in festa dai tifosi che stanno entrando all'interno dell'impianto.

19:30

Roma, l'Olimpico è un fortino

Comprese le qualificazioni, la Roma è imbattuta nelle ultime 20 partite casalinghe in competizioni europee (14V, 6N): è la più lunga serie positiva di una squadra italiana da quando la Juventus arrivò a 27 tra il 2013 e il 2018.

19:15

Dove vedere Roma-Betis in tv

La partita tra Roma e Betis Siviglia è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La diretta tv della partita sarà disponibile su Sky Sport Uno canale 201, Sky Sport 252 e DAZN. Sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

19:00

Roma, la spinta dello stadio Olimpico

Mourinho ha chiesto l'aiuto dei tifosi per battere il Betis, e i romanisti sono pronti a rispondere. L'Olimpico questa sera sarà nuovamente esaurito per la sesta volta in questa stagione. Lo stadio sempre sold out, una spinta per la squadra che questa sera sarà impegnata in Europa e domenica sera contro il Lecce in campionato. Altro sold out.

Roma - Stadio Olimpico