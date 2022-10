ROMA - I romanisti sempre più pazzi della Joya. Grande entusiasmo all'Olimpico da parte degli oltre 60mila dell'Olimpico per la rete dell'iniziale vantaggio segnata da Paulo Dybala dal dischetto. Ma anche per l'esultanza dell'argentino subito dopo il gol. Dybala dopo aver abbracciato i compagni di squadra si è messo le mani sul volto a mostrare con un gesto il suo enorme sorriso: la felicità della Joya per il gol e per la grande festa dei romanisti sugli spalti.