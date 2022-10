Europa League, la Roma si qualifica se... Le combinazioni possibili

La sconfitta con il Betis Siviglia all’Olimpico ha il sapore di una beffa e complica non poco i piani per la Roma in Europa League. Pensare a una qualificazione da prima del girone ormai è quasi impossibile, come ha ammesso Mourinho. Si può ancora centrare il secondo posto che porterebbe i giallorossi ad affrontare gli spareggi per gli ottavi con una squadra che si è classificata terza ai gironi di Champions League. In caso di piazzamento al terzo posto, la Roma sarebbe “retrocessa” in Conference League e dovrebbe comunque affrontare uno spareggio per continuare il cammino in Europa.