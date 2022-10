ROMA - Il sogno infranto per Davide Frattesi, grande tifoso romanista. Il centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato da Dazn dopo la partita contro l’Inter e ha parlato proprio della trattativa estiva tra la Roma e i neroverdi: "Sinceramente ho fatto un ritiro schifoso. Sognavo di tornare a Roma e non si è concretizzato, ci sono rimasto male. Poi mi sono rimboccato le maniche, per andare in un top club bisogna dare il massimo qua, dove sono contento di essere rimasto".