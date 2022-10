Gioia Belotti, papà per la seconda volta: emozionante annuncio sui social

ROMA - Andrea Belotti diventerà padre per la seconda volta. Una grande gioia per l'attaccante della Roma. Ad annunciarlo è stata la moglie Giorgia Duro con un emozionante video su Instagram: “Dio ha deciso di benedirci ancora. Siamo felici di poter condividere con voi questa immensa gioia, Vittoria diventerà una sorella maggiore e noi genitori per la seconda volta. E con gli occhi colmi di lacrime scrivo queste due righe da dedicare a questa nuova vita che cresce dentro me. A te, che sei arrivata quando i nostri cuori pensavano di avere già raggiunto il massimo della completezza, che mi stai insegnando a rallentare e a godermi ogni cosa con occhi nuovi e più consapevoli. Ti chiedo scusa se non mi accarezzo la pancia quanto vorrei o non mi prendo tanto tempo per stare stesa solo con te ma ti prometto che da questa famiglia riceverai tutto l’amore e le attenzioni che meriti. Grazie piccolo amore per averci scelto, sei un dono immenso e bellissimo” ha scritto la moglie di Belotti.