Voeller: “Mourinho è il nuovo Liedholm. Roma, puoi sognare”

ROMA - Vola, tedesco vola. E Rudi Voeller ha deciso di atterrare nella sua Roma, quella che da sempre considera come una seconda casa grazie anche alla moglie conosciuta nella capitale. L’ex attaccante è sbarcato tre giorni fa dopo aver seguito il Bayer Leverkusen in Champions, lui che fa ancora parte del board esecutivo del club: «Ma adesso sono molto meno stressato (ride, ndr)». Mai dimenticato dai tifosi romanisti, così al Goethe-Institut dove ieri è stata inaugurata la settimana tedesca in Italia promossa dall’ambasciata di Germania, Voeller per oltre mezz’ora si è concesso ai tifosi e agli ospiti della serata.



Le piace questa Roma?

«Assolutamente, e non smetto di tifarla. La vittoria con l’Inter è stata entusiasmante per i tifosi e ha riportato la squadra in una buona posizione in classifica. Ha ottime possibilità di arrivare almeno in Champions. Il bello del calcio italiano è che in questo momento non c’è un Bayern Monaco che è superiore a tutte le altre, qui ci sono cinque-sei squadre che possono giocarsi lo scudetto. La Roma adesso deve puntare al quarto posto, poi una volta che si è stabilizzata e ha trovato il suo equilibrio potrà pensare anche a obiettivi ancor più importanti».



È una Roma trascinata da Dybala.

«È uno degli acquisti più importanti nella storia della Roma. I tifosi aspettavano un grande colpo ed è arrivato lui. Magnifico. E sta rispettando le aspettative, spero possa continuare così e non avere problemi fisici. Quelli che hanno spinto la Juventus a lasciarlo andare. Se Paulo sta bene fisicamente può essere devastante con quel mancino eccezionale».