Zalewski, sprint Roma per volare in Qatar

ROMA - Il suo mese, il suo autunno. Parte uno sprint esaltante per Nicola Zalewski: nella penuria di terzini - la coppia Karsdorp e Celik appiedata dai capricci delle ginocchia - Mourinho si rivolge a lui per cercare di risolvere i problemi della fascia destra. Da qui alla sosta del Mondiale, Zalewski potrebbe teoricamente giocare sempre titolare. Per poi volare in Qatar sull’onda dell’entusiasmo e dell’autostima per vivere la grande avventura con la Polonia, in cui è già un pupillo di Lewandowski e viene ormai considerato un punto fermo.

Roma, scatto Zalewski Con la leggerezza dei 20 anni, ma l’esperienza di un anno magnifico nella Roma, Zalewski si prepara alla nuova sfida: non essere più “solo” la promessa giovanile ma una realtà affidabile. A prescindere dal ruolo. Contro il Betis aveva cominciato a sinistra ma dopo cinque minuti ha dovuto cambiare lato a causa dell’infortunio di Celik. Che vuoi che sia: «Ho giocato a destra anche nella scorsa stagione a Torino, nell’ultima giornata di campionato, e mi sono trovato bene. Se l’allenatore vuole sono pronto. Ormai mi sento bene, ho giocato anche due partite in Nazionale, sono a disposizione». D’altra parte aveva già imparato a muoversi da esterno infaticabile, avanti e indietro, nonostante il background e il talento da trequartista. A questo punto non sarà uno shock spostarsi da una parte all’altra del campo anche se, per caratteristiche, la sua capacità di partire da sinistra per rientrare sul destro è stata molto produttiva per le azioni d’attacco della Roma. Basti ricordare il gol segnato da Pellegrini nella semifinale di Conference, a Leicester, per capire di cosa stiamo parlando. Zalewski ha la velocità e la tecnica per mettere in difficoltà qualunque difesa, quando corre palla al piede.