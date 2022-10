Mourinho: "Alla Roma manca sempre qualcuno in ogni partita"

ROMA - La Roma vuole dimenticare la sconfitta di Europa League guardando al campionato. Questa sera la squadra giallorossa sfiderà il Lecce per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato: a pochi minuti dal fischio d'inizio del match il tecnico è intervenuto ai microfroni di Dazn: "La priorità della Roma è vincere partite e per vincere si deve segnare. Ci sono squadre che non segnano perché non creano, con noi è diverso. Noi creiamo tanto ma facciamo fatica. L’obiettivo è segnare e vincere”.

Belotti come sta?

“Si allenano tutti bene, lui si allena come tutti. Dare opportunità ai diversi giocatori, fare un pochino di rotazioni tra le varie partite e mettere gente più fresca. Belotti ha giocato 20 minuti l’ultima partita, è fresco. Se non segna, come minimo lavorerà molto per la squadra. Non è sua responsabilità e basta segnare”.

Pellegrini cosa può dare di diverso rispetto a Matic?

“Sono due giocatori completamente diversi. Lorenzo è più offensivo e creativo, Matic è più di rottura e di posizione. Ci manca sempre qualcuno, solo con l’Inter ho avuto modo di scegliere chi schierare. Le altre è sempre mancato qualcuno. Lorenzo è molto importante per noi e per questo gioca”