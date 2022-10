L'Olimpico in piedi per Liedholm, Dybala resta a bocca aperta

ROMA - L'Olimpico si ferma per l'omaggio al Barone. Tutti e sessantamila i tifosi dell'Olimpico poco prima dell'inizio del match contro il Lecce hanno tributato un caloroso applauso a Liedholm: tutti in piedi per il Barone ieri celebrato per il suo centesimo anniversario della sua nascita. Uno spettacolo emozionante che ha incantato anche Paulo Dybala. L'argentino guardando gli spalti durante il riscaldamento e il maxischermo che trasmetteva video dell'ex tecnico è rimasto a bocca aperta: uno spettacolo suggestivo che ha coinvolto emotivamente anche l'argentino.