Roma-Lecce: le pagelle dei migliori e dei peggiori

Smalling bomber vero: 8

Se la Roma cercava un bomber l’ha trovato. Firma il terzo gol stagionale, di testa le prende tutte lui e spesso prende anche la porta. In questo momento in cui i gol degli attaccanti scarseggiano, è oro per la Roma. In difesa è insuperabile.

Abraham ancora a secco, ma è prezioso: 7

Viene da un periodo difficile. Mourinho lo lascia in panchina, ma lo ha gettato nella mischia in avvio di ripresa. E lui stavolta spacca la partita. Entra caricando i tifosi e si procura il rigore dopo due minuti. Poi serve un assist prezioso a Zalewski. Lotta su ogni pallone, si vede che cerca il riscatto. Il feeling con la porta non l’ha ancora ritrovato.

Dybala a mezzo servizio, è sempre decisivo: 7

Mourinho non vuole farne a meno, anche se è affaticato. È troppo prezioso per questa Roma, però si vede che non è al top. Al 42’ serve una palla d’oro che Zaniolo non trasforma in gol. Abraham gli concede il rigore che lui trasforma perfettamente in avvio di ripresa, però si fa male calciando e lascia il posto a Matic. Non era al meglio, ha dato tutto lo stesso.

Pellegrini assist e presenza preziosa: 6,5

Era in dubbio fino all’ultimo, ma se è a disposizione difficilmente Mourinho rinuncia a lui, anzi ne vorrebbe 11. Pronti via, pennella sulla testa di Smalling la palla dell’1-0. Ha altre due occasioni per raddoppiare nel primo tempo ma non le sfrutta. Nella ripresa non ha più benzina ma in pieno recupero fa partire il contropiede con un tackle in scivolata.

Belotti, il Gallo non canta, però si batte come un leone: 6

In campo dal 1’, si batte con tutta la grinta che ha, ma ancora non è al top. Al 22’ Hjulmand entra duro sulla sua tibia e si prende il rosso. Al 77’ lascia il posto a Shomurodov tra gli applausi dell’Olimpico, che ha apprezzato l’impegno.

Zalewski soffre, ma esce alla distanza: 6

Deve adattarsi a destra e soffre tantissimo la velocità di Banda. I pericoli del Lecce arrivano tutti da quella parte. Nella ripresa gli prende le misure e riesce a farsi vedere di più anche in fase offensiva.

Zaniolo, momento no: 5

Subito in campo per riscattare la brutta prestazione con il Betis, terminata con il rosso. Si divora il gol che poteva rimettere subito la Roma sui binari giusti al 43’. Non è sereno, Mourinho lo toglie all’intervallo.

Vina corpo estraneo: 5

Mourinho gli concede una chance e la sfrutta male, sembra un corpo estraneo. Sostituito all’intervallo da Spinazzola.