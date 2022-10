"Non l'ho mai visto correre così e sinceramente mi fa piacere ma c'è un problema". Il dubbio di Fabio Capello su Zaniolo emerge chiaramente negli studi di Sky Sport 24. L'ex tecnico della Roma Campione d'Italia ha evidenziato la buona volontà del giovane azzurro evidenziando però un inconveniente non da poco. "Correndo così tanto - ha proseguito Capello - perde di lucidità nell'area avversaria ed è per questo che sbaglia tanto". Forse un consiglio per Josè Mourinho?