ROMA - La Roma in ansia per le condizioni di Paulo Dybala che ha subito un infortunio muscolare mentre calciava il rigore del vantaggio finale giallorosso. Al termine del match Mourinho ne ha parlato su Dazn: “Come sta? Dico male per non dire molto molto male. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con un dottore, ma per la mia esperienza, per come l'ho visto e quello che mi ha detto posso dire che è difficile”.