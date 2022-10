Mourinho deluso: "La squadra a volte non mi capisce, forse parlo male l'italiano"

ROMA - Vittoria sofferta ma tre punti meritati. La Roma esce dall'Olimpico con la vittoria per 2-1 contro un Lecce in dieci uomini dal 22': in gol Smalling e Dybala, gli stessi marcatori di Inter-Roma. Ansia per le condizioni di Paulo Dybala che ha subito un infortunio muscolare mentre calciava il rigore del vantaggio finale giallorosso. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn.

È diventata più difficile quando il Lecce è rimasto in 10 perché si sono chiusi meglio, concordi?

“Non mi ricordo di tante partite nella mia carriera che ho giocato 11 contro 10 e volevo finisse subito. C’è stanchezza, fisica e mentale. Giocare giovedì e poi domenica è dura. Oggi ho visto Udinese-Atalanta, si vede che sono squadre che giocano una volta a settimana. Questa non è una giustificazione. Abbiamo iniziato bene la partita, con buona aggressività. Quando loro sono rimasti in 10 è diventato più difficile perché abbiamo gestito male. Quando sei stanco non riesci a giocare semplice. Non c’è stata paura, ma complicavamo le cose. Eravamo uno in più e dovevamo sfruttarlo. Facevamo lanci lunghi e perdevamo palla. Troppi tocchi di palla, non mi è piaciuto come abbiamo gestito la palla. Loro hanno aspettato gli ultimi 5-10 minuti per rischiare con il risultato aperto. Abbiamo avuto occasioni per segnare 3-1 ma poteva anche succedere che loro trovavano il pareggio. Contro l’Atalanta abbiamo giocato bene ma abbiamo perso, oggi male ma abbiamo vinto. Il pareggio oggi sarebbe stato un disastro. La stanchezza è importante, ma si deve gestire meglio di come abbiamo fatto”.