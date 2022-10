Smalling: "Possiamo giocare molto meglio di così"

ROMA - Vittoria sofferta ma tre punti meritati. La Roma esce dall'Olimpico con la vittoria per 2-1 contro un Lecce in dieci uomini dal 22': in gol Smalling e Dybala, gli stessi marcatori di Inter-Roma. Ansia per le condizioni di Paulo Dybala che ha subito un infortunio muscolare mentre calciava il rigore del vantaggio finale giallorosso. Al termine del match Smalling è intervenuto ai microfoni di Dazn.