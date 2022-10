Roma, le diciannove fatiche di Mourinho

Non poteva però essere il Lecce l’avversario ideale per la Roma in funzione della sfida di giovedì col Betis, l’impegno fin qui più importante. Non poteva esserlo poiché le caratteristiche della squadra di Baroni sono esattamente l’opposto di quelle degli spagnoli: il Lecce ha il minor possesso della serie A e investe molto sulle ripartenze, il Betis è tutto fraseggio e movimento senza palla, una costruzione sofisticata che porta gli avversari a sfinirsi nella corsa al recupero. E non poteva essere il Lecce anche perché dopo venti minuti era già sotto di un gol e un uomo, Hjulmand, espulso dal Var per un intervento pericoloso su Belotti - occasionale, ancorché meritata, la rete di Strefezza che ha creato qualche imbarazzo.

Ieri Mou, che di solito non ama le turnazioni, si è permesso qualche libertà impiegando Viña al posto di Spinazzola (cambio conservativo: ha già due esterni in infermeria), e Belotti al centro dell’attacco per abbassare la pressione su Abraham, tra i meno efficaci e più attesi e importanti. Ma non ha ricevuto le risposte che si augurava.

Già, Mourinho. Quando il personaggio offusca l’allenatore. Nonostante abbia vinto tanto e ovunque (Portogallo, Spagna, Inghilterra, Italia, Europa), per i più è “soltanto” uno strepitoso fenomeno mediatico e un gestore di campioni: non gli vengono riconosciute le doti tipiche del tattico. Le sue squadre non giocano bene, sento ripetere. Oppure, restando ai giorni nostri: la Roma è troppo lunga e butta via la palla. Perfino quando la scorsa stagione vinse il derby 3-0 con il “giochista” Sarri, i commenti non inclusero apprezzamenti di carattere strettamente tecnico.

Mou non è interessato al giudizio degli altri, si occupa e preoccupa degli aspetti sostanziali del suo lavoro, ovvero di una squadra imperfetta in mezzo e dietro. Non a caso per tutta l’estate ha sognato un giocatore come Guido Rodriguez, autore del primo gol del Betis all’Olimpico, e un centrale in più.