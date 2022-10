La Roma in ansia per Dybala: le novità sugli esami alla coscia

ROMA - La Roma, i tifosi e l'Argentina in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. Ieri l'attaccante argentino ha avvertito un fastidio al quadricipite della coscia sinistra dopo aver calciato il rigore del 2-1 contro il Lecce. Subito sostituzione, con Dybala visibilmente spaventato e con gli occhi lucidi. Nessun esame strumentale svolto ieri sera, dopo la partita. La possibile lesione spaventa il giocatore, ma la Roma professa cautela in ogni tipo di supposizione: Dybala svolgerà gli accertamenti tra oggi e domani, a seconda dell’assorbimento del versamento che ha ostacolato le visite di ieri sera.