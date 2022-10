Dybala, c'è una novità: ecco quando verrà fatta la risonanza magnetica. La Roma aspetta con ansia

Non solo Mourinho . C’è un popolo in attesa di una risonanza. E’ quello con i colori giallorossi che freme in attesa di capire l’esito dell’esame che sancirà i tempi di recupero della Joya più venerata della capitale. Sono passati solo due giorni da quella smorfia di dolore dopo il rigore decisivo calciato contro il Lecce e quegli occhi umidi in panchina con il ghiaccio a cercare di arginare il problema che ha costretto Dybala ai box.

Infortunio Dybala, forse domani la risonanza magnetica decisiva

C’è stato un primo controllo sommario ieri che ha lasciato supporre la presenza di una lesione muscolare. Una prima indicazione di un problema che in molti sospettavano. Adesso però servirà la risonanza magnetica, forse in programma per domani, per mettere un punto a tutto e chiarire l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Una cosa non da poco visto che ci sono in ballo ancora nove partite con la Roma prima della sosta e, soprattutto, i Mondiali che Dybala aspetta con ansia di giocare da protagonista.