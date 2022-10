De Rossi alla Spal, il dettaglio giallorosso che non è sfuggito ai social

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. L’ex capitano della Roma, poi in panchina come membro dello staff tecnico della nazionale di Roberto Mancini campione d’Europa a Wembley 2021, prenderà il comando della squadra attualmente 14ª in Serie B. Il club di Ferrara ha annunciato l’arrivo del 39enne con una foto che lo vede indossare la sciarpa della squadra, caratterizzata dai colori biancoazzurri (simili a quelli della Lazio), contrastati però da un paio di scarpe con sfumature giallorosse. Il mix di colori, che rimanda al derby capitolino di cui Daniele è stato protagonista in molte occasioni, non è passato inosservato ai tifosi della Roma. Tra i vari messaggi di buona fortuna per la sua nuova avventura, c’è chi commenta: “Le scarpe giallorosse sono state indossate per contrastare i colori della Spal?”. Impossibile per i tifosi dimenticare la storia in giallorosso di De Rossi, che con la Roma ha giocato 616 partite collezionando 63 gol e 61 assist.