Ibanez: "Gli infortuni non ci indeboliscono. Voglio il Mondiale"

ROMA - La Roma a Siviglia per cercare una reazione in Europa League dopo le due sconfitte nelle prime tre partite del girone. La squadra di Mourinho domani sera affronterà il Betis Siviglia per cercare una vittoria che possa riavvicinarla al secondo posto e riaprire i giochi anche per la prima posizione. Alla vigilia del match Roger Ibanez è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

Come sta la squadra? Vi sentite meno forti con tutti questi infortuni?

“Stiamo lavorando il massimo possibile per restare sempre più in alto. Chi entra darà il massimo, per me noi stiamo bene e siamo pronti per qualsiasi cosa”.

Il Mondiale è alle porte: come si fa a giocare mentalmente tranquilli quando si è in lizza per una convocazione?

“Sto tranquillo perché lavoro per la Roma, se faccio bene qua posso andare al Mondiale. Devo fare il mio meglio sempre ed è quello che è importante. Il resto è un ringraziamento di quello che faccio là. Devo restare focalizzato sulla Roma, poi quando arriverà il Mondiale si vedrà”.

Qual è la chiave per far bene domani e vincere?

“Come ha detto il mister, dobbiamo seguire la disciplina che chiede. Se lavoriamo come chiede, arriveremo alla partita al punto giusto. Se lo faremo possiamo farcela a uscire vittoriosi dal match”.