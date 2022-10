Roma, ci vuole un bel corno contro la iella

ROMA - È opportuno che si vada tutti al Divino Amore perché Dybala guarisca presto e torni, altrettanto presto, in campo. Mi dicono che Dybala dovrebbe restare fermo un mese e, quindi, capisco i pensieri di Mourinho: da una parte la vittoria di Sarri con la Lazio al terzo posto, dall’altra Dybala che si fa male a una coscia e starà via un mese. Come ho già scritto in un’altra occasione: Mourinho si deve munire di un bel corno contro la iella. L a “formula Spalletti” funziona molto bene a Napoli. Non è detto, però, che la “formula Spalletti” abbia funzionato sempre. Mi viene un’idea: non sarà che Aurelio De Laurentiis, che è primo con il Napoli e in serie B è primo con il Bari, di proprietà della sua famiglia, sia la formula vincente? Sono pensieri 2, quindi non devo entrare in altri colori. Però a me sembra che al Milan non abbiano fatto un buon trattamento. Mi auguro che vada decisamente meglio a Daniele De Rossi, alla Spal, con uno staff giudicato molto valido. De Rossi, come Totti, rappresenta un bellissimo ricordo giallorosso. Ma vorrei tranquillizzare Mourinho: il vento, se va da una parte, poi gira e torna dalla propria. Dicevo del Milan, al quale i giornali dedicano attenzione considerando che l’arbitro di Chelsea-Milan non si sia comportato al meglio. Se è per questo, anche Agnelli, col risultato della Juventus, ha detto: “Che vergogna!”. Alle corte: è tutto uno sbuffare in questi giorni.