Roma, i dieci intoccabili di Mourinho: la classifica di chi ha giocato di più

L’obiettivo di Mourinho è resistere fino alla sosta mondiale, per poi ritrovare a gennaio pedine fondamentali come Dybala e Wijnaldum, gli acquisti prestigiosi del mercato estivo che ora sono infortunati. In queste otto partite che mancano, sei di campionato e due di Europa League, Mourinho dovrà fare di necessità virtù. Alcuni giocatori dovranno fare gli straordinari. C’è già un blocco di insostituibili nella Roma, vediamo chi sono.