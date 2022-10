Roma, Karsdorp vede la Sampdoria o il Napoli

ROMA - E se alla fine riuscisse a esserci già a Marassi? La Roma si interroga sulle condizioni di Rick Karsdorp , ieri tornato definitivamente in gruppo dopo il recupero dalla lesione al menisco interno che lo ha costretto anche all’intervento chirurgico nella clinica di St.Moritz dal Dottor Ahlbaumer. In questa settimana il terzino olandese ha finalmente ripreso i lavori insieme alla squadra per riacquisire il ritmo partita e ritrovare un buono stato di forma atletica. Karsdorp martedì e mercoledì ha svolto i primi allenamenti sul campo del Fulvio Bernardini: un lavoro prima atletico e poi tattico, ma soltanto parzialmente con il gruppo. Alla vigilia della sfida contro il Betis l’esterno ha lavorato soprattutto sulla parte fisica, tra palestra e campo ma individualmente. Giovedì scorso, match day per gli uomini di Mourinho, Karsdorp si è comunque recato a Trigoria per lavorare insieme al preparatore che lo sta seguendo dal rientro dalla Svizzera, mentre ieri ha svolto l’intero allenamento insieme alla squadra . Il primo vero segnale di recupero da parte dell’esterno olandese che ha risposto positivamente sia alla parte atletica sia a quella tattica. Insomma, il ventisettenne è uscito dal campo con il sorriso, e così anche Mourinho che non vede l’ora di poterlo utilizzare in vista di queste partite ravvicinate tra campionato e coppa.

Convocazione

Chiaramente Karsdorp ha ancora bisogno di lavorare per riprendere la migliore condizione, ma il suo stato di forma è piuttosto buono. Inizialmente, la Roma aveva ipotizzato anche di farlo allenare con la Primavera di Guidi, ma alla fine lo staff medico e quello di Mourinho hanno optato per una preparazione prima individuale, poi con la squadra. Gli allenamenti di oggi e di domani daranno le risposte definitive sulla sua convocazione per la Sampdoria. Se in entrambi i giorni lavorerà con il gruppo senza risentire del carico, allora potrà partire per la Liguria, altrimenti continuerà a lavorare individualmente anche lunedì per recuperare totalmente ed essere pronto per la sfida contro il Napoli. Karsdorp spera di farcela, di riucire a essere al Ferraris esattamente un mese dopo l’intervento al menisco. Naturalmente partirebbe dalla panchina, assisterebbe al match e non verrebbe impiegato se strettamente necessario. L’obiettivo è riaverlo a un buono stato di forma per domenica sera quando la Roma ospiterà all’Olimpico gli uomini di Spalletti, tra le squadre più in forma non solo d’Italia ma d’Europa e che in questa prima parte di stagione si sono contraddistinti per l’intensità nel gioco e un “gegenpressing” efficace sia in campionato sia in Champions. La Roma ha bisogno di ritrovare il miglior Karsdorp per aiutarla a fermare la capolista.