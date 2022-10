Se il campionato si incattivisce

Non so se avete fatto caso che il campionato di calcio, più o meno alla metà del medesimo, si incattivisce. Sono andato a riguardarmi i giornali dell’altro anno e di due anni fa ed è abbastanza ricorrente l’incattivimento. Mi sono chiesto: perché? Forse gli arbitri si stancano di correre da una parte all’altra? Stancatevi meno, cari uomini, perché ora sono arrivate le donne arbitro.

Sono uno studioso di Mourinho e infatti in queste ore ha dichiarato: «Ormai non recrimino». La frase è monca, ma avrebbe potuto essere: «Ormai non recrimino e me ne vado». «Ormai non recrimino e uccido». «Ormai non recrimino e querelo».

A proposito di giornali, ha ragione un quotidiano a scrivere: “Roma-Dybala: iella special”. Sì, esiste la fortuna special ma esiste anche la iella special.

Devo essere sincero: non mi piace molto seguire le cronache familiari di Francesco Totti e di Ilary Blasi. Francesco Totti lo preferisco solo e soltanto quando parla della sua vita di sportivo, di grande protagonista della Roma. Tutto il resto appartiene al piccolo mondo del gossip che non mi interessa né tanto né poco. Se potessi, Francesco Totti lo rivorrei in campo.