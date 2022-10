Roma, dubbio Belotti-Abraham: Spinazzola verso il riposo

ROMA - Due allenamenti blandi, di scarico, non hanno chiarito i dubbi. Mourinho sta studiando a Trigoria la Roma da presentare a Genova, tenendo conto soprattutto delle condizioni fisiche di alcuni giocatori che a Siviglia sembravano stremati. Uno di questi è Spinazzola, che infatti contro la Sampdoria potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto giocherebbero Viña, come è successo domenica scorsa contro il Lecce, oppure El Shaarawy, segnalato in grande spolvero nelle partitelle dopo l’infortunio muscolare.

Il ballottaggio Con il ritorno certo di Zaniolo, il più fresco di tutti, c’è incertezza sulla scelta del centravanti. Se dovessero valere le indicazioni della serata europea, Mourinho dovrebbe scegliere Belotti che ha segnato un gol e mezzo ed è stato sostituito a un quarto d’ora dalla fine da Bove. Ma è presto per accertare l’esclusione di Abraham, che sta attraversando un periodo complicato ma resta uno dei giocatori più importanti della squadra. Mourinho ha tutto l’interesse a recuperarlo, specialmente in assenza della luce artificiale trasmessa da Dybala. A questo proposito, un membro dello staff medico argentino è arrivato a Roma per seguirne la riabilitazione in vista della possibile convocazione per il Mondiale.