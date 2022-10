Sampdoria-Roma, la probabile formazione di Mourinho

ROMA - Sono ore di riflessione per José Mourinho, che sta valutando qualche nuova soluzione in vista della gara in trasferta della Roma, in programma lunedì alle 18.30 sul campo della Sampdoria. Contro gli ultimi in classifica lo Special One potrebbe rilanciare dall'inizio El Shaarawy, mentre i ballottaggi riguardano Matic e Camara a centrocampo oltre a Belotti e Abraham in attacco. Indisponibili gli infortunati Dybala, Celik, Wijnaldum e Darboe. Dovrebbe tornare tra i convocati Karsdorp, destinato alla panchina dopo un mese di assenza. Rientra Zaniolo, fermo per squalifica in occasione del match di Europa League contro il Betis Siviglia. La Roma si schiererà a Marassi con un modulo 3-4-2-1. Nella pagina successiva la formazione giallorossa e lo stato di forma di ciascun calciatore.