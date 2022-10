Roma, auguri per i 69 anni del "Divino" Falcao

ROMA - Paulo Roberto Falcao compie oggi 69 anni e la sua Roma non dimentica di fargli gli auguri sui social. "Buon compleanno Divino" scrive l'account Twitter del club giallorosso, pubblicando un collage di foto dell'ex campione brasiliano, soprannominato "divino" per la sua immensa classe. Nato il 16 ottobre 1953, Falcao è stato protagonista della Roma di Nils Liedholm, vestendo la maglia giallorossa tra il 1980 e 1985. Centrocampista completo, fu tra i trascinatori della squadra romanista campione d'Italia nel 1983 e vicecampione d'Europa l'anno successivo. Diventato poi allenatore, ha avuto una carriera in panchina senza grandi acuti: recentemente ha fatto visita a Carlo Ancelotti, suo ex compagno di squadra nella Roma e attuale tecnico del Real Madrid, perché intenzionato a tornare ad allenare.