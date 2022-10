La Roma parte per Genova: torna Karsdorp, assente Kumbulla. Pellegrini show

ROMA - Karsdorp torna a disposizione di José Mourinho esattamente un mese dopo l'intervento al menisco. Come anticipato dal Corriere dello Sport-Stadio, il terzino olandese è tornato nella lista dei convocati della Roma ed è partito per Genova insieme al gruppo. Alle 17 i giallorossi hanno preso un volo dal Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino, sommersi dall'affetto dei circa trenta tifosi presenti. Grande sostegno per Zaniolo e Abraham, pioggia di autografi e selfie invece per Lorenzo Pellegrini, uno dei pochi ad essersi fermati con i tifosi (tanti bambini presenti) per una foto ricordo o una firma sulle maglie della Roma.