Roma, Tiago Pinto sulle parole di Tare: "Non merita neanche una replica"

ROMA - La Roma a Marassi alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra di José Mourinho cerca il successo che le permetterebbe di scavalcare Lazio e Udinese in classifica per posizionarsi al quarto posto . Il general manager giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match.

Ce la farà Dybala per il Mondiale? Belotti ed Abraham può essere un’arma in più?

“In una squadra come la Roma ci sono infortuni e ci dispiace per Dybala, però siamo fiduciosi per gli altri giocatori. Mourinho cercherà altre soluzioni, Belotti e Abraham hanno giocato bene il secondo tempo con il Real Betis”.

Dybala?

“Sta bene ed è motivato, vediamo come vanno le cose. È molto positivo”.

Vuole replicare alle parole di Tare (Leggi qui) che ha detto che la Conference League è una coppa dei perdenti e che la Roma è tecnicamente fallita insieme ad altri club?

“Non merita nessuna replica”.