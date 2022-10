Mourinho cuore d'oro: cosa fa con i bambini prima di Sampdoria-Roma

Che Josè Mourinho avesse un debole per i tifosi più giovani non era un mistero, visto che ha sempre detto di considerarli tra le cose più belle del calcio. Adesso c'è anche una foto a confermarlo: nel pre partita di Sampdoria - Roma, l'allenatore giallorosso si è fermato in mezzo al campo per un saluto ai piccoli blucerchiati che erano entrati con le squadre. Un "cinque", un saluto, un abbraccio e due chiacchiere: pochi minuti per lui, un regalo che i piccoli non dimenticheranno tanto facilmente. E, sicuramente, conserveranno con piacere tutte le foto di questa serata con uno degli allenatori più famosi al mondo.