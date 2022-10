Stadio Roma, cosa dice l'assessore all'Urbanistica sull'apertura nel 2027

Sull'ipotesi di inaugurare lo stadio dell'As Roma per il 2027 "ci sono perlomeno venti variabili indipendenti, quindi se tutte "vanno in buca" tecnicamente è possibile, statisticamente nel passato non è avvenuto. È evidente che abbiamo tante sfide da affrontare, molte le dovrà affrontare la Roma stessa, noi da parte nostra cercheremo di accelerare i passaggi amministrativi che competono a Roma Capitale". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, su Radio New sound level. "È comunque una maratona e ci sono tantissime prove da superare , così come sono tantissimi gli imprevisti da affrontare: nella città di Roma quando s'inizia a scavare non si sa mai quello che si trova sotto. È evidente quindi che ci sono tante possibili problematiche e tanti interessi da contemperare: la viabilità, gli ospedali - ha aggiunto - però io penso che rispetto al progetto di Tor di Valle che era una trasformazione di un interno quadrante della città con i suoi pregi e i suoi limiti quello attuale a Pietralata è un progetto completamente diverso, che sta dentro la città, limitato a uno stadio e poco altro, che non richiede enormi opere compensative".