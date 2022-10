ROMA - Sampdoria e Roma, Mourinho contro l'allievo Stankovic. Il tecnico e il suo ex giocatore ai tempi dell'Inter si sono ritrovati prima della partita per un lungo abbraccio e uno scambio di battute. A rivelarlo lo stesso Special One alla fine della partita: "Non so se posso dire quello che gli ho detto, gli ho detto che qui aveva segnato un gol di m***a, era un gol da centrocampo. Mi ha detto che mi vuole molto bene. E anche io gliene voglio".