Stadio della Roma, c'è la data di inizio dei lavori

ROMA - Il nuovo stadio della Roma come un'opportunità da cogliere al volo, anche per la città. E' il parere di Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, che nel corso della trasmissione La Repubblica del Gabbiano, in onda su PlayRoma, non ha usato giri di parole per commentare il progetto dei Friedkin e si è sbilanciato sulla data di inizio lavori.

"Vogliamo lo stadio a tutti i costi, da pazzi rinunciarci"

“Si partirà nel 2024, per avere uno stadio polifunzionale. Parliamo di un investimento da più di 500 milioni di euro, far scappare un’opportunità del genere sarebbe da pazzi, nel IV municipio un investimento del genere non è mai esistito. Attualmente non vedo elementi che possano fermare il progetto, non vedo cose preoccupanti, ci sarà da mettere in piedi l’accordo di programma, ma non ci sono aspetti che ci preoccupano per la realizzazione. Noi stiamo andando a ricucire una ferita urbanistica che esiste nella zona da moltissimi anni, abbiamo un rapporto con una società che si sta comportando in maniera seria e andando a fari spenti. Vogliamo a tutti i costi la realizzazione dello stadio, un investimento di una portata grandissima che può portare a sistemare anche un pezzo di città".