Roma, incredibile Mancini: il suo canestro con i piedi è uno spettacolo

ROMA - Non sarà un centro alla LeBron James, ma il gesto tecnico è da applausi. Gianluca Mancini si è esibito in un canestro perfetto dalla distanza, ma con i piedi. Grande tiro del difensore centrale che, servito da El Shaarawy, di prima con il piatto è riuscito a spedire il pallone nel lontano secchio dei rifiuti strappando gli applausi della squadra che stava rientrando nello spogliatoio dopo l'allenamento odierno. Il gesto tecnico è stato ripreso da una telecamera e poi riproposto sui social da El Shaarawy: "Mancio is on fire", il post del Faraone.